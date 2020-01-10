فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

واحتاج الروسي روبليف، المصنف ثانياً في المنافسات، لنحو ساعة لحسم مباراة نصف النهائي بمجموعتين دون رد 6-3 و6-1.

ويذكر أن أندريه روبليف وصل إلى نهائي بطولة قطر "اكسون موبيل" 2018 لكنه انهزم أمام الفرنسي غايل مونفيس بمجموعتين دون مقابل 6-2 و6-3.

ولم يسبق لروبليف أن واجه الصربي كيسمانوفيتش.

وتوّج الروسي بلقبي بطولة كرواتيا المفتوحة لكرة المضرب في عام 2017 وبطولة موسكو في عام 2019.

وكان اللاعب الصربي المفاجأة السارة لبطولة قطر "اكسون موبيل" المفتوحة لكرة المضرب بعد أن أزاح في طريقه لنصف النهائي كل من الفرنسي جو ويلفرد تسونغا، المصنف 30 عالمياً، من ثمن النهائي وفاز بسهولة أمام المجري مارتن فوتشوفيتش، المصنف 70 عالمياً، في ربع النهائي.

وسبق لروبليف أن خاض اليوم الجمعة مباراة ربع النهائي أمام الفرنسي بيار هوغو هيربر، المصنف 65 عالمياً، فانتصر بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3 بعد أن أوقفت الأمطار مباراتهما أمس الخميس كما كان الغيث النافع سبباً لتأجيل بقية المواجهات.

ولم يستفد الصربي كيسمانوفيتش من الوقت الذي تحصل عليه للراحة بعد أن خاض مباراة ربع النهائي الخميس أمام المجري فوتشوفيتش بينما لعب منافسه الروسي مباراتين اليوم الجمعة.