رحلة روبليف في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس تتوقف عند محطة ربع النهائي من قبل beIN SPORTS February 23, 2023 14:23 5:49 دقيقة تأهل التشيكي يري ليهيشكا، المصنف 52 عالمياً، إلى نصف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس اليوم الخميس عقب فوزه على أندريه روبليف، الخامس عالمياً، في مباراة اتسمت بالندية. وحسم التشيكي المواجهة بنتيجة 4-6 و6-4 و 6-3. الملخصات بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس أندريه روبليف -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة استعراض مميز في لوسيل 1:23 دقيقة كليبرز يعلن رسمياً ضم ويستبروك 0:34 دقيقة سيدات بنما إلى نهائيات كأس العالم 0:55 دقيقة نتيجة مهمة لفريق إنديبندينتي ميديلين 0:57 دقيقة مشروع جديد لإصلاح وحماية كرة القدم الإنكليزية 0:53 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن سر اجتماعه باللاعبين 5:49 دقيقة رحلة روبليف تتوقف عند محطة ربع النهائي 1:39 دقيقة مدافع أتليتيكو مدريد يتحدث عن الديربي المنتظر 2:48 دقيقة مهمة شبه مستحيلة في انتظار آيندهوفن 2:51 دقيقة روما مورينيو في مواجهة مفترق طرق