جين كارلو يتحدّث عن تجهيز الأرضية بعد الأمطار من قبل beIN SPORTS January 9, 2020 17:38 1:50 دقيقة تحدّث جين كارلو، مدير مجمع خليفة للتنس والاسكواش، عن تجهيز أرضية ملاعب التنس بعد الأمطار الغزيرة التي تساقطت اليوم الخميس على الدوحة وأوقفت بعض المباريات. -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة تعادل إيران وأوزبكستان وفوز كوريا الجنوبية 2:13 دقيقة السعودية تقتنص الفوز من اليابان وتتصدر 3:30 دقيقة كيسمانوفيتش في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS 2:02 دقيقة بايرن ميونيخ يختتم معسكره الشتوي في الدوحة 0:28 دقيقة مشاركة هيغواين أمام روما محل شك 1:50 دقيقة جين كارلو يتحدّث عن تجهيز الأرضية بعد الأمطار 0:41 دقيقة هالاند يكشف عن سبب انتقاله إلى دورتموند 4:51 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة التاسعة 0:38 دقيقة مدفيديف وكيريوس يمنحان التأهل لروسيا وأستراليا 3:10 دقيقة تعادل إيجابي مثير بين قطر وسوريا