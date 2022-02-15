وتمكن الإسباني فوكينا من التقدم في المباراة بحسم المجموعة الافتتاحة بستة اشواط لواحد، وواصل الاسباني فرض سيطرته حيث لم يقدر التونسي المشارك ببطاقة دعوة على العودة ليفوز فوكينا بالمجموعة الثانية بستة اشواط لثلاثة محققا التأهل إلى ثمن النهائي في مباراة استغرقت حوالي الساعة ضاربا موعدا مع البريطاني دانييل إيفانس في الدور الموالي.

من جهته بلغ الكازاخي ألكسندر بوبليك الدور الثاني بالفوز على السلوفاكي (جوزيف كوفاليك) بمجموعتين دون مقابل،

بوبليك تمكن من انهاء المجموعة الأولى لصالحه بواقع ستة اشواط لاثنين مواصلا فرض سيطرته لينهي المجموعة الثانية بنتيجة ستة أشواط لأربعة محققا العبور إلى ثمن النهائي