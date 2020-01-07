على هامش حفل العشاء الذي جمع نجوم وضيوف بطولة قطر إكسون موبيل، قال النجم الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بطل نسخة 2012، وأحد المرشحين للقب إنه يتطلع في الدوحة إلى بداية جيدة للعام، مؤكدا أن استعدادته للموسم الجديد باتت مختلفة بعد أن أصبح والداًَ.