تألق واضح للعديد من اللاعبين الشباب في النسخة الـ28 من قبل beIN SPORTS January 10, 2020 14:34 2:17 دقيقة تألق واضح للعديد من الأسماء الشابة تشهده بطولة قطر المفتوحة للتنس في نسختها الحالية حيث يسعى أغلبهم إلى تقديم مستويات عالية ومزاحمة كبار اللعبة . تقارير إخبارية قطر إكسون موبيل -آخر الفيديوهات 3:52 دقيقة ملخص مباراة كورينتان موتي وفرناندو فيرداسكو 0:30 دقيقة موعد مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والرجاء بث مباشر 1:03 دقيقة دورة شينزين: موغوروزا ترمي المنديل أمام ألكسندروفا 0:54 دقيقة دورة بريزبين: بليشكوفا تلاقي أوساكا في نصف النهائي 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:47 دقيقة دجوكوفيتش يضع صربيا في نصف النهائي ونادال يسقط 1:20 دقيقة وستبروك يتجرع هزيمة ثقيلة بأيدي الرفاق القدامى 0:28 دقيقة رانس-باريس سان جيرمان وليون-ليل في نصف النهائي 0:31 دقيقة تأجيل بقية مباريات ربع النهائي في "اكسون موبيل" 0:33 دقيقة راين بابل على أعتاب أياكس !