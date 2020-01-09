فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وأوقفت الأمطار الغزيرة مواجهة الفرنسي بيار هوغو هيربر، المصنف 65 عالمياً، مع الروسي آندريه روبليف، المصنف 23 عالمياً، بعد مرور 14 دقيقة على انطلاقتها.

كما تقرر تأجيل مباراة السويسري ستان فافرينكا، المصنف الأول في البطولة والـ15 عالمياً، مع السلوفيني ألياز بيديني، المصنف 58 عالمياً، ولقاء الفرنسي كورينتان موتي، المصنف 81 عالمياً، أمام الإسباني فرناندو فيرداسكو، المصنف 49 عالمياً.

وتأهل الصربي ميومير كيسمانوفيتش، المصنف 62 عالمياً، إلى نصف النهائي بفوزه على المجري مارتن فوتشوفيتش، المصنف 70 عالمياً، بنتيجة 6-2 و6-صفر.

وسيلاقي الصربي كيسمانوفيتش في نصف النهائي الفائز من مباراة الفرنسي هيربر مع الروسي روبليف.

وقد تشهد بطولة قطر "اكسون موبيل" 2020 نصف نهائي من العيار الثقيل سيجمع السويسري فافرينكا مع الإسباني فيرداسكو في حال عبورهما من محطة ربع النهائي.