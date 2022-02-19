وعلى أرضية الملعب الرئيسي لمجمع خليفة للتنس والاسكواش، حسم الإسباني، المصنف ثانياً في البطولة، المواجهة أمام المصنف 22 عالمياً بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-4 في مباراة دامت نحو ساعة ونصف.

وثأر الإسباني لهزيمته في النسخة الماضية أمام نفس المنافس ليحقق لقبه الثاني على أرض الدوحة بعد الأول في عام 2019.

وحجز الإسباني مقعداً في النهائي عقب فوزه على الروسي كاران خاشانوف في نصف النهائي بمجموعتين لواحدة 2-6 و6-3 و7-5 في ساعتين ونصف.

في المقابل، تأهل باسيلاشفيلي، المصنف ثالثاً في البطولة وحامل اللقب، إلى المشهد الختامي عقب فوزه في نصف النهائي على الفرنسي أرتور ريندركنيش بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.