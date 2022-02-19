باوتيستا أغوت يتحدّث عن اللقب العاشر في مسيرته الاحترافية من قبل beIN SPORTS February 19, 2022 18:11 2:09 دقيقة عبّر الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت، المصنف 16 عالمياً، عن سعادته بلقبه العاشر في مسيرته الاحترافية مشدداً على أهمية الفوز للمرّة الثانية في تاريخه بلقب بطولة قطر إكسون موبيل. مقابلات قطر إكسون موبيل روبيرتو باوتيستا أغوت -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ 3:10 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل على أرض لونس 4:52 دقيقة مانيه وصلاح يساهمان في فوز ليفربول على نوريتش 3:39 دقيقة التعادل يحسم مواجهة ساغرادا إسبيرينسا والزمالك 4:58 دقيقة باوتيستا أغوت في حديث خاص وحصري لـ beIN SPORTS 1:52 دقيقة باسيلاشفيلي يعبّر عن سعادته بالتواجد في الدوحة 2:09 دقيقة باوتيستا أغوت يتحدّث عن اللقب العاشر في مسيرته 8:18 دقيقة مراسم تتويج أغوت بلقب بطولة قطر إكسون موبيل 5:45 دقيقة باوتيستا أغوت بطلاً للمرّة الثانية في تاريخه 0:34 دقيقة فريق باري يفوز بمباراة كل النجوم الصاعدين