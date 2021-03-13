باوتيستا أغوت: "كان بإمكاني أن ألعب بطريقة أفضل" من قبل beIN SPORTS March 13, 2021 18:38 2:29 دقيقة أشار الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت إلى أنه كان بإمكانه أن يلعب بطريقة أفضل لكن الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، المتوّج باللقب، تفوق عليه بعد أن لعب بطريقة جيدة في النهائي. تصوير: سامر الرجال مقابلات بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس روبرتو باوتيستا أغوت بطولة قطر إكسون موبيل للتنس 2021 -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة سيمبا لن يلعب أمام جماهيره مجدداً في دوري الأبطال 0:51 دقيقة ساسوولو ينتزع فوزاً صعباً من فيرونا 3:28 دقيقة قطر تواصل مواجهة التحديات بكل جدارة واستحقاق 2:29 دقيقة باوتيستا أغوت: "كان بإمكاني أن ألعب بطريقة أفضل" 1:25 دقيقة باسيلاشفيلي: "أنا فخور بما حققته" 5:02 دقيقة كريم بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على إلتشي 2:55 دقيقة باسيلاشفيلي يتوّج بلقب بطولة قطر إكسون موبيل 3:48 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ليدز يونايتد وتشيلسي 4:16 دقيقة ماذا قالت الصحف عن عودة رونالدو إلى ريال مدريد؟ 0:53 دقيقة موراي ينسحب من دورة دبي للتنس