باوتيستا أغوت: "بطولة قطر إكسون موبيل قريبة من قلبي" من قبل beIN SPORTS March 12, 2021 17:57 1:35 دقيقة أكد الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بعد إزاحته للروسي أندري روبليف، بأن بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس، التي أحرز لقبها في عام 2019، قريبة من قلبه. مقابلات روبرتو باوتيستا أغوت أندري روبليف بطولة قطر إكسون موبيل للتنس 2021 -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة تقارير: وكيل أعمال كريستيانو تواصل مع ريال مدريد 0:30 دقيقة موتسيبي يدعو "الأفارقة" للوحدة والتضامن 0:32 دقيقة تريزيغيه يسعى لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية 1:45 دقيقة ما هي مقاييس اختيار البلدان المستضيفة للتصفيات؟ 0:48 دقيقة الجنوب إفريقي موتسيبي رئيساً جديداً للـ"كاف" 0:41 دقيقة مقابلة خاصة مع الفرنسي فيرلان ميندي 0:53 دقيقة الإعلان عن أسماء الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات 3:44 دقيقة روما يزعزع أركان شاختار بثلاثية 4:00 دقيقة هاري كاين يقود توتنهام للفوز على دينامو زغرب 3:36 دقيقة النني يساهم في فوز أرسنال على أولمبياكوس