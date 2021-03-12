تصوير: سامر الرجال

وفي مواجهة دامت نحو ساعة و16 دقيقة، حسم الجورجي المباراة بنتيجة 7-6 (7-3) و6-1.

وسيلاقي باسيلاشفيلي، الذي أخرج السويسري روجر فيدرر من ربع النهائي، في المشهد الختامي الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 13 عالمياً.