تصوير: سامر الرجال
وفي مواجهة دامت نحو ساعة و16 دقيقة، حسم الجورجي المباراة بنتيجة 7-6 (7-3) و6-1.
وسيلاقي باسيلاشفيلي، الذي أخرج السويسري روجر فيدرر من ربع النهائي، في المشهد الختامي الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 13 عالمياً.
تصوير: سامر الرجال
وفي مواجهة دامت نحو ساعة و16 دقيقة، حسم الجورجي المباراة بنتيجة 7-6 (7-3) و6-1.
وسيلاقي باسيلاشفيلي، الذي أخرج السويسري روجر فيدرر من ربع النهائي، في المشهد الختامي الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 13 عالمياً.
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