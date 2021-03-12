باسيلاشفيلي: "ازدادت ثقتي بنفسي" من قبل beIN SPORTS March 12, 2021 19:57 1:19 دقيقة أكد اللاعب الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي أن ثقته بنفسه ازدادت بعد فوزه على السويسري روجر فيدرر في ربع النهائي وتجاوزه للأميركي تايلور فريتز في ما قبل النهائي. مقابلات بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بطولة قطر إكسون موبيل للتنس 2021 نيكولوز باسيلاشفيلي -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة موغوروزا تواجه كريتشيكوفا في نهائي دورة دبي 0:34 دقيقة الريان يحسم المواجهة الكلاسيكية أمام العربي 1:19 دقيقة باسيلاشفيلي: "ازدادت ثقتي بنفسي" 1:46 دقيقة باريس سان جيرمان يمدد عقد أنخل دي ماريا 0:39 دقيقة باسيلاشفيلي يبلغ نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 0:48 دقيقة لاتسيو يحقق فوزاً هاماً وصعباً على كروتوني 1:35 دقيقة أغوت: "بطولة قطر إكسون موبيل قريبة من قلبي" 0:48 دقيقة باوتيستا أغوت يطيح بحامل اللقب أندري روبليف 0:45 دقيقة تقارير: وكيل أعمال كريستيانو تواصل مع ريال مدريد 0:30 دقيقة موتسيبي يدعو "الأفارقة" للوحدة والتضامن