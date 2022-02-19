باسيلاشفيلي: "أنا أحب المشاركة دائماً في بطولة قطر إكسون موبيل" من قبل beIN SPORTS February 19, 2022 18:20 1:52 دقيقة عبّر الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة دائماً في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس التي توّج بلقبها في عام 2021. مقابلات قطر إكسون موبيل نيكولوز باسيلاشفيلي -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ 3:10 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل على أرض لونس 4:52 دقيقة مانيه وصلاح يساهمان في فوز ليفربول على نوريتش 3:39 دقيقة التعادل يحسم مواجهة ساغرادا إسبيرينسا والزمالك 4:58 دقيقة باوتيستا أغوت في حديث خاص وحصري لـ beIN SPORTS 1:52 دقيقة باسيلاشفيلي يعبّر عن سعادته بالتواجد في الدوحة 2:09 دقيقة باوتيستا أغوت يتحدّث عن اللقب العاشر في مسيرته 8:18 دقيقة مراسم تتويج أغوت بلقب بطولة قطر إكسون موبيل 5:45 دقيقة باوتيستا أغوت بطلاً للمرّة الثانية في تاريخه 0:34 دقيقة فريق باري يفوز بمباراة كل النجوم الصاعدين