تصوير: سامر الرجال

وفاز فيدرر المصنف السادس عالمياً بالمجموعة الأولى من مباراته مع منافسه ضمن دور الـ16 بصعوبة شديدة 7-6 (10-8) في 49 دقيقة.

لكن إيفانز عاد في الثانية وخرج بها منتصراً بجدارة 6-3، ثم عاد فيدرر ليحسم المجموعة الثالثة الفاصلة بواقع (7-5) بعد منافسة شديدة بين اللاعبين.

واستمرت المباراة ساعتان و24 دقيقة في لقاء العودة لفيدرر بعد 405 أيام على الغياب.

ويلعب فيدرر البالغ من العمر 39 عاماً في الدور المقبل ضد الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي تخطى بدوره التونسي مالك الجزبري 6-2، 6-2.

وتلقى فيدرر استقبالاً جميلاً من الحضور الجماهيري المحدود من سعة مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.

ونجح فيدرر في تخطي اللاعب المصنف 28 عالمياً. واللافت أن القرعة وضعت فيدرر أمام اللاعب الذي اختاره كشريك في التمارين خلال الأسبوعين السابقين.

وأُعفي فيدرر من خوض الدور الأول للدورة التي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 2005 و2006 و2011، وذلك لأنه المصنف ثانياً في نسخة هذا العام.

حقق فيدرر الفوز في المباراة رقم 1243 بمسيرته والـ27 له في الدوحة

ونتيجة خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة، تزامناً مع توقف المنافسات العام الماضي لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يخض فيدرر أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، امام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول في كانون الثاني/يناير 2020.

واختبر فيدرر جاهزيته بدنياً وذهنياً حين بمواجهة إيفانز، ابن الثلاثين عاماً الذي تواجه مع الأسطورة السويسرية ثلاث مرات سابقاً وخرج خاسراً في جميعها، آخرها في الدور 32 لبطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2019.



