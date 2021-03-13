فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وفي المباراة النهائية التي دارت على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، حسم الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المباراة أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 13 عالمياً، بـمجموعتين دون مقابل 7-6 (7-5) و6-2 في مواجهة دامت نحو ساعة ونصف.

وعقب تتويجه بلقب بطولة قطر إكسون موبيل، جمع الجورجي 4 ألقاب في مسيرته في عالم الكرة الصفراء.

كان الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، المصنف 42 عالمياً، الحصاد الأسود للبطولة بعد فوزه على أسطورة ملاعب الكرة الصفراء، السويسري روجر فيدرر، بمجموعتين لواحدة 6-3 و1-6 و5-7 في ساعة و50 دقيقة في ربع النهائي.

وفي منافسات الدور الأول، تمكن باسيلاشفيلي من إزاحة الأسترالي جون ميلمان، 2-6 و6-4 و6-2 ثم الفوز على التونسي مالك الجزيري، المشارك ببطاقة دعوة، في الدور الثاني 6-2 و6-2.

أما في نصف النهائي، فقد انتصر الجورجي على الأميركي تايلور فريتز بمجموعتين دون مقابل 7-6 (7-3) و6-1 في مواجهة دامت نحو ساعة و16 دقيقة.

وشهدت بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس عودة النجم روجر فيدرر، المتوج باللقب ثلاث مرات أعوام 2005و2006 و2011، إلى المنافسات بعد غياب دام لنحو سنة وشهر نتيجة لخضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة، تزامناً مع توقف المنافسات العام الماضي لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلى الطرف الآخر، بلغ الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المباراة النهائية عقب فوزه على الروسي أندري روبليف، الثامن عالمياً وحامل اللقب، في نصف النهائي بنتيجة 6-3 و6-3.

واستهل اللاعب الإسباني، المصنف خامساً في البطولة، منافسات بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بالفوز على الأميركي ريلي أوبيلكا، المصنف 39 عالمياً، في مباراة كانت صعبة حسمها باوتيستا أغوت بمجموعتين مقابل واحدة 4-6 و6-3 و6-4.

وفي الدور الثاني، أزاح المصنف 13 عالمياً اللاعب الكازاخي ألكسندر بوبليك، المصنف44 عالمياً، بمجموعتين دون مقابل 6-4 و6-3 وتمكن في ربع النهائي من الإطاحة بالنمساوي دومينيك تييم، الرابع عالمياً والأول في المنافسات، بمجموعتين لواحدة كانت تفاصيلها 7-6 (7-3) و2-6 و6-4 في مباراة دامت نحو ساعتين ونصف.

