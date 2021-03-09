تصوير - سامر الرجال

تأهل التونسي مالك الجزيري إلى ثاني أدوار بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2021 بفوزه على السلوفاكي نوربرت غومبوس بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و7-5.

وكان الجزيري الطرف الأفضل في المجموعة الأولى التي نجح في إنهائها بستة أشواط لاثنين.

ولم تمنعه مقاومة منافسه السلوفاكي من الظفر بالمجموعة الثانية بسبعة أشواط لخمسة ليحجز مقعده في الدور الثاني.

وسيواجه التونسي (37 عاماً) في الدور المقبل نظيره الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الفائز على الأسترالي جون ميلمان 2-6 و6-4 و6-2.

وفاز الكندي بوسبيسيل على الأسترالي كونيل بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4 خلال ساعة و22 دقيقة، وكذلك فعل المجري فوكسوفيكس عندما حقق مفاجأة بتخطي السابع والعشرين عالمياً الصربي دوسان لايوفيتش 7-6 (7-3) و6-3.