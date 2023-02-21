الاتحاد القطري للتنس يوقع على اتفاقية للترويج لمعرض إكسبو الدوحة 2023 من قبل beIN SPORTS February 21, 2023 11:58 0:56 دقيقة وقع الاتحاد القطري للتنس اتفاقيةً للترويج لمعرضِ إكسبو الدوحة 2023 لتكون بذلك بطولة قطر اكسون موبيل المفتوحة للتنس هي الأولى التي تروجُ لهذا المعرض العالمي. تقارير إخبارية الاتحاد القطري للتنس قطر إكسون موبيل -آخر الفيديوهات 6:05 دقيقة بادو الزاكي يقترب من تدريب المنتخب السوداني 0:34 دقيقة مدرب الشباب السعودي يشير إلى أفضلية الدحيل 0:56 دقيقة اتفاقية للترويج لمعرض إكسبو الدوحة 2023 3:23 دقيقة ليفربول يستقبل ريال مدريد لتحقيق الأسبقية 3:03 دقيقة نابولي يحل ضيفاً ثقيلاً على آينتراخت فرانكفورت 2:58 دقيقة الملكي يواجه ليفربول في آنفيلد 0:41 دقيقة وفاة أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات 2:03 دقيقة العامري يعلق على قرعة فولاد خوزستان في أبطال آسيا 3:48 دقيقة دياز: كل المباريات ستكون معقدة وصعبة في هذا الدور 2:01 دقيقة مدرب الدحيل كريسبو يؤكد على صعوبة المواجهة القادمة