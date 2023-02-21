وحسم كوون المجموعة الأولى بواقع 6-3، قبل أن يعود شلباية بقوة في المجموعة الثانية وينهيها لصالحه 6-3، لتشهد بالتالي المجموعة الثالثة والأخيرة ندية كبيرة بين اللاعبين انتهت بفوز كوون بواقع 6-4 ليحجز مكانه في الدور الثاني.

