منذ سنوات عديدة تمثل البطولاتُ التي تحتضنها قطر في رياضة التنس إحدى أهمِّ المحطات للاعبين العرب الذين تمنحهم فرصَ المشاركة عبر بطاقة دعوة، وهذه النسخة من بطولة قطر إكسون موبيل كان الأردني عبد الله شلباية الممثل العربي الوحيدَ فيها.

