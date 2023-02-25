إنجاز لافت لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال 2023 من قبل beIN SPORTS February 25, 2023 18:55 0:55 دقيقة أكّدت بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال 2023 تميزها من خلال فوزها بجائزة أفضل بطولة لفئة 250 نقطة. تقارير إخبارية قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023 -آخر الفيديوهات 4:24 دقيقة التعادل يحسم "ديربي مدريد" بين ريال وأتليتيكو 1:04 دقيقة السد ينتزع المركز الثالث 0:49 دقيقة سايمون يفوز بمنافسة قفز الحواجز ضد الساعة 0:52 دقيقة ليون يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة أنجيه 3:37 دقيقة مراسم التتويج لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 2:29 دقيقة موراي فخور بما قدمه في قطر إكسون موبيل 0:55 دقيقة قطر إكسون موبيل الأفضل بفئة 250 نقطة 1:09 دقيقة ميدفيديف يؤكد سعادته بالأجواء التي شهدها في قطر 3:05 دقيقة فوز ثمين للترجي الرياضي على الزمالك 2:59 دقيقة مارتينيلي يقود آرسنال للفوز على ليستر سيتي