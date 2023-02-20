وأنهى أوكونيل لمجموعة الأولى لصالحه بواقع 6-1، وعادل فيرداسكو النتيجة بحسمه المجموعة الثانية 6-3، قبل أن ينهي اللاعب الأسترالي اللقاء لصالحه بفوزه بالمجموعة الثالثة بستة أشواط دون رد ليتأهل بذلك إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

