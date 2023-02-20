وأنهى أوكونيل لمجموعة الأولى لصالحه بواقع 6-1، وعادل فيرداسكو النتيجة بحسمه المجموعة الثانية 6-3، قبل أن ينهي اللاعب الأسترالي اللقاء لصالحه بفوزه بالمجموعة الثالثة بستة أشواط دون رد ليتأهل بذلك إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.
أوكونيل يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة
وأنهى أوكونيل لمجموعة الأولى لصالحه بواقع 6-1، وعادل فيرداسكو النتيجة بحسمه المجموعة الثانية 6-3، قبل أن ينهي اللاعب الأسترالي اللقاء لصالحه بفوزه بالمجموعة الثالثة بستة أشواط دون رد ليتأهل بذلك إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.
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