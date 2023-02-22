أوجيه-ألياسيم إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 22, 2023 15:13 5:32 دقيقة تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، التاسع عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس عقب فوزه على الأسترالي جيسون كوبلر بصعوبة. وحسم أوجيه-ألياسيم المواجهة أمام كوبلر بنتيجة 4-6 و6-1 و6-4. الملخصات قطر إكسون موبيل فيليكس أوجيه-ألياسيم -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة تين هاخ يؤكد رغبة فريقه الكبيرة في تجاوز برشلونة 0:34 دقيقة كريسبو يعبّر عن فخره بالتواجد في دور ربع النهائي 0:40 دقيقة مدرب الهلال يتحدث عن قوّة المواجهة أمام فولاد 1:07 دقيقة ناسيونال الباراغواياني يتخطى ضيفه سبورتينغ كريستال 5:32 دقيقة أوجيه-ألياسيم يتجاوز كوبلر بصعوبة 0:40 دقيقة شكوك حول مشاركة تشيتشاريتو في افتتاحية غالاكسي 1:52 دقيقة الموعد السنوي لأغرب مباراة في العالم! 2:44 دقيقة حضور عربي في بطولات التنس 1:16 دقيقة فلامينغو يخسر في ميدان إنديبندينتي الإكوادوري 0:54 دقيقة مواصلة دعم الرياضيين الأوكرانيين