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دوري أبطال أوروبا
قطر إكسون موبيل

ميدفيديف ينهي مغامرة أوكونيل ويعبر إلى نصف نهائي قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس

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أنهى الروسي دانييل ميدفيديف مغامرة الأسترالي كريستوفر أوكونيل في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس ليقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

beIN SPORTS

واحتاج ميدفيديف المصنف الثالث على الدورة إلى ساعة و56 دقيقة تقريباً ليحسم مباراته أمام أوكونيل بمجموعتين لواحدة اليوم الخميس وبواقع 6-2 و4-6 و7-5.

وهذه المرة الأولى التي يخسر بها ميدفيديف لمجموعة في البطولة بعدما انتصر في ثمن النهائي على البريطاني ليام برودي بمجموعتين نظيفتين، وهو يبحث عن تتويجه الأول في قطر إكسون موبيل.

وكان أوكونيل قد فاجأ نظيره الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت بتغلبه عليه بمجموعتين لواحدة في طريقه إلى ربع النهائي.

ويلتقي ميدفيديف في دور الأربعة مع الكندي أوجيه-ألياسيم الثاني أو الإسباني الآخر أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا السابع.

دانييل ميدفيديف قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023
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