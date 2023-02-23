ميدفيديف ينهي مغامرة أوكونيل ويعبر إلى نصف نهائي قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس

واحتاج ميدفيديف المصنف الثالث على الدورة إلى ساعة و56 دقيقة تقريباً ليحسم مباراته أمام أوكونيل بمجموعتين لواحدة اليوم الخميس وبواقع 6-2 و4-6 و7-5.

وهذه المرة الأولى التي يخسر بها ميدفيديف لمجموعة في البطولة بعدما انتصر في ثمن النهائي على البريطاني ليام برودي بمجموعتين نظيفتين، وهو يبحث عن تتويجه الأول في قطر إكسون موبيل.

وكان أوكونيل قد فاجأ نظيره الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت بتغلبه عليه بمجموعتين لواحدة في طريقه إلى ربع النهائي.

ويلتقي ميدفيديف في دور الأربعة مع الكندي أوجيه-ألياسيم الثاني أو الإسباني الآخر أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا السابع.