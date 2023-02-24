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قطر إكسون موبيل

ميدفيديف يتفوّق على ألياسيم ويتأهل إلى نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس

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واصل الروسي دانييل ميدفيدف تفوقه على الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم ليتأهل إلى نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس.

Reuters

انتصر ميدفيديف على ألياسيم مجدداً ليبلغ نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس اليوم الجمعة بعد فوزه بمباراة نصف النهائي بمجموعتين دون رد 6-4 و7-6 (9-7).

وحسم المصنّف الثالث على الدورة المجموعة الأولى لصالحه خلال 52 دقيقة بعدما كسر إرسال منافسه مرتين مقابل خسارة إرساله في مناسبة واحدة أمام ألياسيم.

واشتدت المنافسة في المجموعة الثانية بتكرار التعادل 1-1 و3-3 و4-4 و5-5 و6-6 قبل أن يحسمها ميدفيديف بفضل الشوط الفاصل.

وهذه المرة السادسة التي يتغلب بها ميدفيديف على ألياسيم بنسبة انتصارات مئة بالمئة.

وسيواجه ميدفيديف منافسه آندي موراي في النهائي يوم غدٍ السبت.

دانييل ميدفيديف فيليكس أوجيه ألياسيم قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023
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