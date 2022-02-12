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قطر إكسون موبيل

مواجهات منتظرة في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس ٢٠٢٢

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أسفرت قرعة بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس ٢٠٢٢ التي سحبت اليوم السبت عن مواجهات منتظرة في الدور الأول من الدورة التي تقام على مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش.

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وسيكون المصنّف الأول في الدورة الكندي دينيس شابوفالوف بانتظار الفائز من مباراة السلوفاكي أليكس والصربي كرايينوفيتش، حيث تجنب المصنفين الأربعة الأوائل خوض الدور الأول وفقاً لقوانين البطولة.

وسيكون عشاق التنس على موعد مع مباراة مرتقبة بين الإسباني باوتيستا المصنّف الثاني في الدورة والبريطاني أندي موراي في الدور الثاني بشرط تجاوز موراي للياباني تارو في الدور الأول.

وسيلعب التونسي مالك الجزيري مع الإسباني الآخر فوكينا.

وينتظر الجورجي باسيلاشفيلي حامل لقب النسخة الماضية الفائز من مباراة الإيطالي موسيتي مع اللاعب الصاعد من التصفيات.

 

قطر إكسون موبيل روبرتو باوتيستا أندي موراي باسيلاشفيلي دينيس شابوفالوف
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