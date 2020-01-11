كريم العلمي: "مستوى عال وصعود جيل جديد"

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وتحدّث العلمي عن البطولة قائلاً: " شاهدنا أسماء كبيرة من عالم التنس تشارك في بطولة قطر "اكسون موبيل" 2020 على غرار فافرينكا وراونيتش وفرداسكو وروبليف".

وأضاف قائلاً: "بطولة الـATP cup أثرت نسبياً على البطولة، لكن رغم ذلك عرفت المنافسات مشاركة 4 أو 5 لاعبين من العيار الثقيل والتي لها خبرة كبيرة كما أنها فازت ببطولة غراند سلام وآخرين كانوا فيما سبق من العشر الأوائل".

وأردف مدير بطولة قطر "اكسون موبيل" المفتوحة لكرة المضرب قائلاً: " بطولتنا منذ 25 عاماً تجلب الأسماء الكبيرة على غرار نادال وفيدرر ودجوكوفيتش في نفس الأسبوع وهذا أمر غير عادي وليس سهلاً بالنسبة لبطولات أخرى من فئة 250 التي لم تكن قادرة على استقطاب هذا الكم من اللاعبين في أسبوع واحد. فالجدول العادي هو الذي يحتوي على لاعب من الـ10 أو الـ15 الأوائل ولاعب ثان يكون ترتيبه 23 أو 25".

وتحدّث العلمي عن مستوى البطولة قائلاً: "كان مستوى البطولة عال كما شاهدنا صعود جيل جديد من اللاعبين. تابعنا الفرنسي موتي الذي كان مفاجأة البطولة والذي تمتع بمساندة كبيرة من الجماهير الحاضر في الملعب".



