بولبابة الهرابي- مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش

تصوير- سامر الرجّال

خلال لقائه بالاعلاميين، تحدّث ناصر الخليفي عن المباراة النهائية وتتويج غايل مونفيس قائلاً: "مونفيس اسم كبير في عالم الكرة الصفراء، لقد قدم مباراة جيدة وكان يستحق التتويج باللقب الذي ركض وراءه طويلاً..".

وحول مستوى اللاعب الروسي أندريه روبليف صاحب المركز الثاني في البطولة قال الخليفي: "لقد قدّم بطولة جيدة لكن قلة الخبرة في المباراة النهائية والشد العصبي الكبير حرماه من الصعود على منصة التتويج".

وحول غياب الأسماء اللامعة عن بطولة هذا العام مقابل تواجد لاعبين شباب علّق الخليفي بالقول:" رغم ما قيل عن غياب النجوم عن هذه النسخة فإنّ مشاركة اللاعبين الشباب منحت المنافسات طعماً آخر، فهذا الجيل من اللاعبين سيكون له شأن كبير في مستقبل الكرة الصفراء".

وشكر رئيس الاتحاد القطري للتنس جميع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة على ما بذلوه من جهود كبيرة لإنجاح هذه النسخة".