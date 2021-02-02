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قطر إكسون موبيل

فيدرر يعود إلى ملاعب التنس من بوابة قطر إكسون موبيل المفتوحة 2021

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قال السويسري روجيه فيدرر في تصريح تلفزيوني إنه سيعود إلى ملاعب التنس من خلال بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة لكرة المضرب، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة من 8 وحتى 13 آذار/ مارس عام 2021.

AFP

ولم يلعب فيدرر البالغ من العمر 39 عاماً منذ بطولة أستراليا المفتوحة لعام 2020 وأجرى جراحتان في الركبة.

وأوضح فيدرر للتلفزيون السويسري SRF: "للمرة الأولى، أشعر أن ركبتي جاهزة للعب في البطولات مرة أخرى. يجب أن تكون جاهزًا عقليًا وبدنيًا للعب خمس مباريات في خمسة أيام، على سبيل المثال. لهذا السبب أعود إلى بطولة قطر في الدوحة".

وكان فيدرر توقف عن ممارسة أي نشاط رياضي منذ شباط/فبراير الماضي وتحديداً منذ خسارته نصف نهائي البطولة الأسترالية أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لكنه استأنف التدريبات مؤخرًا وكان على قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ في الثامن من شباط/فبراير الحالي قبل أن يعلن منظمو البطولة انسحابه.

وخضع فيدرر لعملية جراحية في ركبته اليمنى في شباط/فبراير 2020 أتبعها بأخرى في حزيران/يونيو.

وتوج فيدرر المصنف الأول على العالم سابقاً ثلاث مرات في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة التي تقام على ملاعب مجمع خليفة للتنس والاسكواش أعوام (2005، 2006، وآخرها 2011).

بطولة أستراليا المفتوحة قطر إكسون موبيل روجيه فيدرر
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