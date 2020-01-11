طارق زينل: "روبليف استحق التتويج باللقب"

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وتحدّث طارق زينل عن انجاز الروسي روبليف، المصنف ثانياً في البطولة، قائلاً: "استحق أندريه روبليف التتويج باللقب بعد أن وصل للنهائي للمرة الثانية".

وحرص طارق زينل في بداية حديثه على تقديم التعازي لسلطنة عمان قائلاً: "نحن نعزي أنفسنا وسلطنة عمان حكومة وشعباً بعد وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وكان واجباً علينا أن نقيم دقيقة صمت وتنكيس الأعلام في مجمع خليفة للتنس والاسكواش بعد أن أقرت دولة قطر الحداد لثلاثة أيام".

وعبر أمين السر العام بالاتحاد القطري للتنس عن سعادة اللجنة المنظمة لبطولة قطر "اكسون موبيل" باختيارها أفضل بطولة لفئة 250 نقطة لعام 2019 للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 2015 و2017 قائلاً: "اللجنة المنظمة سعيدة بهذه الجائزة، وهذا ما سيدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا. بعد انتهاء كل بطولة يعقد اجتماع للنظر في السلبيات حتى يتم تفاديها في قادم البطولات".

وأضاف طارق زينل: "نحن نلمس من الجميع أن بطولة قطر من أفضل البطولات كما أنها وبشهادة الجميع فهي تنافس عدة بطولات أخرى. كما أن اللاعبان، الفرنسي كورنتان موتي والروسي أندريه روبليف، أشادا بالبطولة وبالتنظيم العالي. كما أننا نرجو الاستمرار في احراز هذه الجائزة المستحقة".

أما في ما يتعلق بتأثير الـATP CUP على بطولة قطر "اكسون موبيل" قال زينل: "في كل السنوات السابقة كان لدينا العديد من الأسماء الكبيرة. منذ بداياتها استقطبت البطولة أسماء المصنفين الأوائل على غرار بورس بيكر وبيت سامبراس وستيفان إدبرغ ورفائيل نادال ونوفاك دجوكوفيتش وروجيه فيدرر. كل هؤلاء لمعوا في البطولة".

وأردف زينل: "واستمرينا بأن يكون هناك أسماء كبيرة في هذه البطولة مثل جو ويلفرد تسونغا وستان فافرينكا وميلوش راونيتش و فرناندو فيرداسكو و ريشارد غاسكيه الذي انسحب قبل بداية بطولة قطر "اكسون موبيل" بسبب الإصابة. البطولة ستستمر في موعدها وسنحاول جذب لاعبين يتمتعون بمستوى عال، ليس شرطاً أن تستقطب بطولة الـ ATP cup المقامة في أستراليا اللاعبين المصنفين من العشر الأوائل خاصة وأن فيدرر لم يشارك فيها وبالتالي بإمكاننا مشاهدة أحد اللاعبين من الـTop 10 في بطولة".

وأضاف أمين السر العام بالاتحاد القطري للتنس قائلاً: "هي النسخة الأولى من البطولة وهي تجربة بالنسبة للاعبين فبإمكانهم الحكم عليها وأخذ القرار المناسب في المشاركة من عدمها".

وتوجه أمين السر العام بالاتحاد القطري للتنس بالشكر للجماهير التي زينت بطولة قطر "اكسون موبيل" وكانت حاضرة بكثافة في هذه النسخة.