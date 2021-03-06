سحب قرعة بطولة قطر إكسون موبيل

سحبت السبت في حفل افتراضي، قرعة بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2021، التي تقام على ملاعب مجمع خليفة للتنس والإسكواش بين 8 و13 أذار/مارس بمشاركة العديد من نجوم الكرة الصفراء يتقدم أسطورة التنس، السويسري روجيه فيدرر المصنف الخامس عالمياً.

وأعفت القرعة اللاعبين المصنفين الأربعة في البطولة النمساوي دومينيك تييم والسويسري فيدرر، وحامل اللقب الروسي أندري روبليف المصنف الثامن عالمياً والثالث في البطولة إضافة إلى الكندي دينيس شابوفالوف من المشاركة في الدور الأول للبطولة على أن يستهلوا مشاركتهم انطلاقاً من الدور الثاني.

وفي الدور الأول الرئيسي من البطولة سيواجه الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الأميركي ريلي أوبيلكا فيما سيكون القطري مبارك شنان زايد على موعد مع الروسي أصلان كاراتسيف، وسيواجه الفائز منهما تييم المصنف الأول في البطولة والرابع عالمياً.

وفي الدور الأول أيضاً، سيلعب الصربي دوشان لاجوفيتش مع المجري مارتون فوكسوفيكس ، بينما سينتظر السويسري المصنف العشرين عالمياً والسابع في البطولة ستان فافرينكا أحد اللاعبين الصاعدين من التصفيات.

البلجيكي دافيد غوفان، المصنف 14 عالمياً والسادس في البطولة من جهته سيواجه الصربي فيليب كراجينوفتش في الدور الأول، فيما سيخوض الكرواتي بورنا كوريتش مواجهة مرتقبة أمام التونسي مالك الجزيري، أما الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي المصنف 40 عالمياً فسوف يلاقي الأسترالي جون ميلمان.

فيدرر من جهته سيستهل مشواره انطلاقاً من الدور الثاني بملاقاة الفائز من مواجهة الفرنسي جيريمي شاردي والبريطاني دانيال إيفانز.

