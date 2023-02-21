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قطر إكسون موبيل

روسوفيوري يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل للتنس

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بلغ الفنلندي إميل روسوفيوري اليوم الثلاثاء ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بإقصائه المصنف السادس البريطاني (في الدورة) دانييل إيفانز بمجموعتين دون ردّ.

beIN SPORTS

وحقق الفنلندي الفوز على منافسه البريطاني بواقع 7-5 و6-4.

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