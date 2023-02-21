روسوفيوري يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل للتنس من قبل beIN SPORTS February 21, 2023 17:10 بلغ الفنلندي إميل روسوفيوري اليوم الثلاثاء ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بإقصائه المصنف السادس البريطاني (في الدورة) دانييل إيفانز بمجموعتين دون ردّ. beIN SPORTS وحقق الفنلندي الفوز على منافسه البريطاني بواقع 7-5 و6-4. دانييل إيفانز قطر إكسون موبيل بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس إميل روسوفيوري السابق الهولندي فان دي زانسخولب إلى ث اقرأ التالي - آخر الأحداث February 21, 2023 17:10 روسوفيوري يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل February 21, 2023 14:50 فان دي زانسخولب إلى ثمن نهائي قطر إكسون موبيل February 21, 2023 11:58 اتفاقية للترويج لمعرض إكسبو الدوحة 2023 February 20, 2023 19:43 موراي يمضي قدماً في بطولة قطر إكسون موبيل February 20, 2023 17:49 أوكونيل يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل February 20, 2023 13:53 كوبلر إلى ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل February 20, 2023 09:54 قطر إكسون موبيل: نسخة 2023 على أهبة الاستعداد February 19, 2023 18:47 موراي يشيد بقدرة قطر على تنظيم الفعاليات الرياضية February 18, 2023 10:57 سحب قرعة بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023 January 24, 2023 15:34 نخبة النجوم في نسخة 2023 من قطر إكسون موبيل