روسوفيوري يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل للتنس

من قبل beIN SPORTS February 21, 2023 17:10 بلغ الفنلندي إميل روسوفيوري اليوم الثلاثاء ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بإقصائه المصنف السادس البريطاني (في الدورة) دانييل إيفانز بمجموعتين دون ردّ.