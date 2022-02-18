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دوري أبطال أوروبا
قطر إكسون موبيل

تمديد الشراكة بين الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة وإكسون موبيل

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أعلن ناصر غانم الخليفي رئيس الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة تمديد عقد الشراكة مع إكسون موبيل قطر لتكون راعي لقب بطولة قطر إكسون موبيل حتى عام 2027.

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من جانبه أكد دومينيك جينيتي الرئيس المدير العام لإكسون موبيل قطر أن هذه الخطوة تمثّل محطة أخرى بارزة على طريق التعاون المتواصل بين الجانبين.

وتعد بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من أهم البطولات التي جذبت أبرز نجوم اللعبة في السنوات الماضية.

قطر إكسون موبيل بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس ناصر غانم الخليفي
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