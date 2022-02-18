تمديد الشراكة بين الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة وإكسون موبيل

من جانبه أكد دومينيك جينيتي الرئيس المدير العام لإكسون موبيل قطر أن هذه الخطوة تمثّل محطة أخرى بارزة على طريق التعاون المتواصل بين الجانبين.

وتعد بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من أهم البطولات التي جذبت أبرز نجوم اللعبة في السنوات الماضية.