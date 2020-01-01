بطولة "قطر إكسون موبيل" على أهبة الانطلاق

تصوير سامر الرجال

كما جرت العادة، تستقطب بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للرجال 2020 العديد من الأسماء المعروفة في عالم "الكرة الصفراء" على غرار السويسري ستانيسلاس فافرينكا والروسي أندريه روبليف والفرنسي جو ويلفريد تسونغا.

ويعطي نجوم كرة المضرب أهمية كبرى لدورة "قطر إكسون موبيل" التي تنتمي لسلسلة بطولات الـ 250 نقطة بحكم أنها تمثّل بداية مثالية لموسم التنس.

يذكر أن لقب النسخة الأخيرة (2019) قد آل إلى الإسباني روبرتو باوتيستا آغوت الفائز على التشيكي توماس برديتش في النهائي.

وفيما يلي بعص الصور لآخر الاستعدادات قبل انطلاق البطولة :



