أوجيه-ألياسيم إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 22, 2023 15:13 تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، التاسع عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس عقب فوزه على الأسترالي جيسون كوبلر بصعوبة. beIN SPORTS وحسم أوجيه-ألياسيم المواجهة أمام كوبلر بنتيجة 4-6 و6-1 و6-4. قطر إكسون موبيل فيليكس أوجيه-ألياسيم السابق اكتشاف ودعم المواهب العربية في اقرأ التالي - آخر الأحداث February 22, 2023 15:13 أوجيه-ألياسيم يتجاوز كوبلر بصعوبة February 22, 2023 14:20 حضور عربي في بطولات التنس February 21, 2023 22:14 روبرتو باوتيستا أغوت يصعد إلى ثمن النهائي February 21, 2023 19:18 الأردني شلباية يودّع منافسات بطولة قطر إكسون موبيل February 21, 2023 17:10 روسوفيوري يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل February 21, 2023 14:50 فان دي زانسخولب إلى ثمن نهائي قطر إكسون موبيل February 21, 2023 11:58 اتفاقية للترويج لمعرض إكسبو الدوحة 2023 February 20, 2023 19:43 موراي يمضي قدماً في بطولة قطر إكسون موبيل February 20, 2023 17:49 أوكونيل يبلغ ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل February 20, 2023 13:53 كوبلر إلى ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل