أوجيه-ألياسيم إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس

من قبل beIN SPORTS February 22, 2023 15:13 تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، التاسع عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس عقب فوزه على الأسترالي جيسون كوبلر بصعوبة.