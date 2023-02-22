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قطر إكسون موبيل

أوجيه-ألياسيم إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس

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تأهل الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، التاسع عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس عقب فوزه على الأسترالي جيسون كوبلر بصعوبة.

beIN SPORTS

وحسم أوجيه-ألياسيم المواجهة أمام كوبلر بنتيجة 4-6 و6-1 و6-4. 


 

قطر إكسون موبيل فيليكس أوجيه-ألياسيم
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