وفقا لتحليل نشرته البطولة عبر الموقع الرسمي انطلاقة الموسم قد تواجه تأجيلا جديدا، فبعد إلغاء سباق جائزة أستراليا وتأجيل سباقي البحرين وفييتنام يواجه السباقان التاليان إمكانية التأجيل كذلك.

والحديث هنا عن سباق جائزة هولندا مطلع مايو وسباق جائزة برشلونة في العشر من الشهر ذاته.

وكشف التحليل أن منظمي السباقين يدرسون كافة الاحتمالات وقد يتم اللجوء إلى التأجيل، هذا وتوقع التحليل أن تذهب انطلاقة الموسم إلى أواخر مايو على اقل تقدير الأمر الذي قد يؤثر كذلك على سباق جائزة موناكو المجدول من الواحد والعشرين وحتى الرابع والعشرين من مايو.