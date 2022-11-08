هاميلتون ينال الجنسية البرازيلية الفخرية من قبل beIN SPORTS November 8, 2022 18:42 1:02 دقيقة على هامش جائزة البرازيل الكبرى نال بطل العالم سبع مرات لسباقات سيارات الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون الجنسية البرازيلية الفخرية وذلك في قاعة مجلس النواب في العاصمة برازيليا. تقارير إخبارية لويس هاميلتون جائزة البرازيل الكبرى فورمولا 1 -آخر الفيديوهات 1:11 دقيقة إصابة مقلقة لماني قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:55 دقيقة بوروسيا دورتموند يسقط على أرض فولفسبورغ 0:57 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن حالة هالاند 0:42 دقيقة ماذا قال غراهام بوتر قبل مواجهة مانشستر سيتي ؟ 0:58 دقيقة كأس بيلي جين كينغ: أستراليا تتغلّب على سلوفاكيا 1:02 دقيقة هاميلتون ينال الجنسية البرازيلية الفخرية 0:45 دقيقة "كاس" تؤكد أهلية كاستيو لتمثيل الإكوادور 5:03 دقيقة أجواء استقبال المغربي عبد الرزّاق البدوي في الدوحة 5:07 دقيقة "كتارا" تعيش على وقع كأس العالم FIFA قطر 2022™ 5:17 دقيقة مدينة "لوسيل" تشهد أنشطة ثقافية متنوعة