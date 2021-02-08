وسيضع التمديد الذي طال انتظاره، هاميلتون (36 عاماً) على طريق اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية حيث سينفرد في حال تحقيقه هذا الموسم المقرر انطلاقه في 28 آذار/مارس المقبل بجائزة البحرين الكبرى، بالرقم القياسي العالمي في عدد الالقاب في الفورمولا واحد والذي يتقاسمه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر.

وقال الفريق في بيان: "يسرّ فريق مرسيدس-أي إم جي بتروناس للفورمولا واحد أن يعلن أن بطل العالم للصانعين في الفورمولا واحد وبطل العالم للسائقين في الفورمولا واحد سيستمران معًا في عام 2021".

وكان عقد هاميلتون مع مرسيدس انتهى في نهاية الموسم الماضي في كانون الأول/ديسمبر الماضي. لكن بعد أسابيع عدة من المفاوضات مع مرسيدس، حسم مستقبله أخيراً، رغم أن الطرفين اتفقا على سنة إضافية واحدة فقط.

