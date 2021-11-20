وسينضم ماكس فيرشتابن سائق رد بول، متصدر الترتيب بفارق 14 نقطة عن نظيره البريطاني، إلى هاميلتون في الصف الأول.

وأنهى البريطاني التجارب السبت متقدماً على غريمه سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، فيما جاء سائق مرسيدس الآخر الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثاً أمام سائق ألفا تاوري الفرنسي بيار غاسلي.

ويدخل هاميلتون وفيرشتابن إلى السباق القطري والهولندي في صدارة الترتيب العام لكن الفارق تقلص بينهما إلى 14 نقطة (332.50 للهولندي مقابل 318.50 للبريطاني)، عقب الفوز الرائع الذي حققه سائق مرسيدس بطل العالم سبع مرات على حلبة إنترلاغوش الأحد الماضي بعدما انطلق من المركز العاشر.

وسيتواجد هاميلتون على رأس خط الانطلاق للمرة الرابعة هذا الموسم والـ102 في مسيرته على أمل أن ينهي سباق الأحد الذي سيقام تحت الأضواء الكاشفة، من حيث انطلق كي يحقق فوزه الـ102 أيضاً ويتربع على صدارة الترتيب العام قبل جولتين على ختام الموسم.

وبعد السباق القطري الذي سيغيب عن الروزنامة العام المقبل قبل أن يعود مجدداً في 2023 بعقد يمتد لعشرة أعوام، ينتقل السائقون الى جائزة جديدة أيضاً في السعودية في الخامس من الشهر الحالي، قبل اختتام الموسم في أبوظبي بعدها بأسبوع.

جدول الانطلاق:

الصف الأول:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)

الصف الثاني:

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري)



الصف الثالث:

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين)

الصف الرابع

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري)

الصف الخامس

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن)

الصف السادس

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن)

الصف السابع

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين)

الصف الثامن

جورج راسل (بريطانيا/وليامس)

كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو)

الصف التاسع

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس)

انتونيو جوفيناتسي (إيطاليا/ألفا روميو)

الصف العاشر

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس)

نيكيتا مازيبين (روسيا/هاس)

