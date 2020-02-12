وكان من المقرر أن تكون جائزة الصين الكبرى في شنغهاي، الجولة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا وان، وستنطلق البطولة بشكل عام في 15 اذار/مارس المقبل بجائزة أستراليا الكبرى على حلبة ملبورن.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن هذا القرار اتخذ بطلب من منظمين الجائزة الكبرى في الصين "نظرا لاستمرار تفشي فيروس كورونا".

أضاف "نتيجة القلق المستمر وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديداً طارئاً للصحة على الصعيد العالمي، قرر الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا وان هذه الإجراءات من أجل ضمان صحة وأمن الأنصار والمشاركين والاطقم الفنية للفرق في بطولة العالم".

وأضاف الاتحاد الدولي "يواصل الاتحاد الدولي العمل بشكل وثيق مع الفرق، الشركات الراعية والسلطات المحلية لمتابعة الوضع. ستتخذ جميع الجهات الوقت المناسب لدراسة امكانية تحديد موعد جديد في وقت لاحق من العام الحالي في حال تحسنت الأمور".

وأوضح "لطالما كانت جائزة الصين الكبرى جزءاً هاماً من أجندة سباقات فورمولا وان مع كم هائل من الأنصار الشغوفين. يتطلع مسؤلوو فورمولا وان قدماً لإجراء السباق في الصين بأسرع وقت ممكن ويتمنى للجميع في هذه الدولة الافضل في هذه الاوقات الصعبة".

وكانت تقارير صحافية بريطانية أفادت الأربعاء أن سباق الجائزة الكبرى المقرر على حلبة شنغهاي سيرجأ الى موعد لاحق أو يتم إلغاؤه قبل ان يعلن الاتحاد الدولي للسيارات بعد ذلك بساعات القرار بتأجيله الى موعد يحدد لاحقاً.

وستنضم جائزة الصين الكبرى إلى العديد من البطولات والمنافسات الرياضية التي وقعت ضحية الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من الف ومئة شخص في الصين منذ ظهوره أواخر العام الماضي.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن الاسبوع الماضي إرجاء مباريات دوري أبطال أسيا التي تأخذ الاندية الصينية طرفا فيها الى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد. كما أعلن الثلاثاء تأجيل مباريات اندية الشرق في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي حتى نيسان/ابريل المقبل.

كما اضطر الاتحاد إلى أرجاء كاس آسيا لكرة القدم داخل الصالات "فوتسال" إلى موعد يحدد لاحقاً، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

هذا وأرجأ الاتحاد الدولي لألعاب القوى بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كانت مقررة في آذار/مارس المقبل في مدينة نانجينغ الصينية، إلى آذار/مارس 2021.