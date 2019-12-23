وقال السائق البالغ من العمر 22 عاماً في تغريدة على تويتر "سعيد للغاية بالإعلان عن أنني سأبقى مع سكوديريا فيراري لمدة خمس سنوات أخرى".

انضم لوكلير لفريق فيراري عام 2016 كسائق تجارب لعامين، ثم شارك في بطولة العالم لفورمولا وان خلف مقود سيارة فريق ألفا روميو-ساوبر عام 2018، ليعود للفريق الإيطالي عام 2019 إلى جانب الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات.

وأبهر لوكلير المتابعين منذ موسمه الأول كسائق لفيراري، حيث فاز بسباقي الجائزة الكبرى لكل من بلجيكا على حلبة سبا-فرانكورشان وإيطاليا في مونزا. كما انطلق من المركز الأول في سبعة سباقات.

وقال لوكلير الذي سيقود الموسم المقبل إلى جانب فيتل أيضاً بما أن عقد الأخير ينتهي في ختام 2020، "أنا ممتن لكوني أقود في مثل هذه الفريق. لقد تعلمت الكثير خلال هذا العام الأول مع الفريق وهي نقطة انطلاق رائعة لبناء علاقة قوية للسنوات المقبلة".

وبدوره، قال مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو "مع كل سباق يمر هذا العام، أصبحت رغبتنا في تمديد عقدنا مع شارل أكثر وضوحاً ويعني القرار أنه سيكون معنا الآن في المواسم الخمسة المقبلة (...) هذا يدل على أن شارل وسكوديريا لديهما مستقبل ثابت معاً".

وأضاف "شارل كان جزءاً من عائلتنا منذ عام 2016 ونحن فخورون بالنتائج التي نحققها مع أكاديميتنا، ويسعدنا للغاية أن نعلن عن أنه سوف يكون معنا لسنوات عديدة قادمة، وأنا متأكد من أننا سنكتب معاً العديد من الصفحات الجديدة في تاريخ فيراري".