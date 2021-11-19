لوكليرك سعيد بتواجده في قطر من قبل beIN SPORTS November 19, 2021 11:11 0:57 دقيقة في لقاء حصري مع سائق فيراري، أكد ابن إمارة موناكو، شارل لوكليرك، أنه سعيد بتواجده في قطر للمرة الأولى. وأشار لوكليرك إلى أنه متشوّق لاكتشاف مضمار حلبة لوسيل متمنيا تحقيق نتيجة جيدة. مقابلات تقارير إخبارية فيراري شارل لوكلير فورمولا 1 مضمار حلبة لوسيل -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة فان دايك: "صلاح من أفضل لاعبي العالم حالياً" 1:45 دقيقة ميندي: "خوض نهائي دوري الأبطال كان بمثابة الحلم" 0:57 دقيقة لوكليرك سعيد بتواجده في قطر 1:46 دقيقة قطر تستضيف المؤتمر الطبي السابع للاتحاد الآسيوي 0:57 دقيقة كو متفائل بشأن اقتراب رفع الحظر الدولي عن روسيا 1:03 دقيقة لوكا كاراباتيتش في حوار حصري على beIN SPORTS 2:53 دقيقة سيدات سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3:10 دقيقة يوفنتوس ينتزع الوصافة من فولفسبورغ 0:51 دقيقة الجيش الملكي ثالثاً في دوري أبطال إفريقيا للسيدات 0:48 دقيقة رودجرز: "ليس من اللائق ربط اسمي كبديل لسولشار"