وتوّج فيتل (35 عاماً) سائق أستون مارتن حالياً بالألقاب العالمية الأربعة مع رد بول خلال الفترة ما بين 1010 و2013 كما سبق له القيادة لستة أعوام مع فريق فيراري.



وقال فيتيل (35 عاماً) عبر حسابه على إنستغرام: "لقد حظيت بامتياز العمل مع العديد من الأشخاص الرائعين في الفورمولا 1 على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وهناك الكثير لذكرهم وشكرهم".

وأضاف عقب إعلان اعتزاله عشية انطلاق جائزة المجر الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من البطولة العالمية: "خلال العامين الماضيين، كنت سائقاً في أستون مارتن، وعلى الرغم من أن نتائجنا لم تكن جيدة كما كنا نأمل، فمن الواضح جداً بالنسبة لي أن كل ما يتم تنفيذه حالياً هو ما يحتاجه الفريق للمنافسة على أعلى المستويات في السنوات القادمة".

وأردف: "كان قرار الانسحاب من الفورمولا 1 في نهاية العام قراراً صعباً وفكرت فيه كثيراً. في نهاية العام، أريد أن أستغل الوقت للتفكير فيما أريد أن أفعله بعد ذلك" و"بصفتي أباً، أريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتي. اليوم لا يعني وداعاً، بل شكراً للجميع بدءاً بالجماهير التي بدونها لا يمكن أن للفورمولا 1 أن تتواجد".

ويغادر بطل العالم مع ريد بول أربع مرات توالياً بين عامي 2010 و2013 الفئة الأولى بعد 15 عاماً فاز خلالها بـ53 سباقاً وصعد إلى منصة التتويج 122 مرة وانطلق من المركز الأوّل في 57 جائزة كبرى.