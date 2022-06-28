واستخدم البرازيلي البالغ 69 عاماً والفائز باللقب العالمي أعوام 1981 و1983 و1987، كلمة "نيغينيو" أي "الزنجي الصغير" باللغة البرتغالية، في إشارته إلى هاميلتون خلال مقابلة مدونة صوتية (بودكاست) في البرازيل.

وقالت الفورمولا واحد في بيان "اللغة التمييزية أو العنصرية غير مقبولة بأي شكل وليس لها أي مكان في المجتمع"، مضيفة "لويس سفير رائع لرياضتنا ويستحق الاحترام. جهوده الدؤوبة لزيادة التنوع والشمول هي درس للكثيرين وشيء نلتزم به في الفورمولا واحد".

وكان بيكيت يناقش حادثاً حصل بين هاميلتون وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في اللفة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي عندما استخدم المصطلح، علماً أن ابنة البرازيلي، كيلي، هي صديقة بطل العالم للموسم الماضي.

ويعتبر هاميلتون من الناشطين جداً في مجال تحقيق تنوع أكبر في هذه الرياضة.

وأدان فريق مرسيدس "بأشد العبارات أي استخدام للغة العنصرية أو التمييزية من أي نوع كانت"، مضيفاً "قاد لويس جهود رياضتنا في مكافحة العنصرية، وهو بطل حقيقي للتنوع داخل الحلبة وخارجها".

وختم "معاً، نتشارك رؤية لرياضة متنوعة وشاملة، وهذا الحادث يؤكد على الأهمية الكبرى لمواصلة السعي من أجل تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً".

ويتحضر هاميلتون لخوض جائزة بريطانيا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الحالي على حلبة سيلفرستون، على أمل الاستفادة من المؤازرة الجماهيرية لتحقيق فوزه الأول للموسم.

