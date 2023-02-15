فريق مرسيدس يكشف عن سيارته للموسم الجديد من قبل beIN SPORTS February 15, 2023 14:26 1:32 دقيقة كشف فريق مرسيدس عن سيارته للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا 1. ويسعى فريق مرسيدس عبر هذه السيّارة للعودة إلى الواجهة مجدّدا بعد موسم مخيّب ابتعد فيه عن التنافس. تقارير إخبارية فورمولا 1 فريق مرسيدس -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة الكاف يتمسك بإقامة مباراة الهلال والأهلي دون جمهور 0:39 دقيقة غوف إلى ربع نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة 0:47 دقيقة المنتخب المغربي يواجه نظيره البرازيلي وديا في طنجة 0:31 دقيقة لقاء مرتقب بين الركراكي ودياز 1:32 دقيقة فريق مرسيدس يكشف عن سيارته للموسم الجديد 0:55 دقيقة سكوبالا سيستمر مدرباً لليدز 1:07 دقيقة مبابي متفائل بالتأهل رغم الخسارة أمام بايرن 1:03 دقيقة ناسيونال يبلغ الدور التمهيدي الثاني 0:53 دقيقة البريميرليغ تراقب نظام كشف حالات التسلل نصف الآلي 1:23 دقيقة مواجهة منتظرة بين كلوب بروج وبنفيكا