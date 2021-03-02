السيارة ذات المقعد الواحد اكتست باللون الأسود للعام الثاني على التوالي في بادرة من الشركة تهدف لدعم الكفاح ضد التمييز العنصري هذا بالإضافة للون الرمادي التقليدي الذي يظهر في الجزء الخلفي من السيارة وتماشياً مع قرار تجميد معظم التغييرات في عام 2021، فإن السيارة الجديدة، تشبه إلى حد كبير مثيلتها في العام الماضي باستثناء القواعد الجديدة المتعلقة بالحركة.

