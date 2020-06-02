وستكون هذه السباقات بدون حضور جماهيري، وذلك اعتباراً من سباق الجائزة الكبرى النمساوي المقرر في الخامس من تموز/يوليو المقبل.

وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون، ستستضيف النمسا سباقين متتاليين في الخامس من تموز/يوليو و12 منه، قبل سباق جائزة المجر في 19 من الشهر عينه، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني من آب/أغسطس والتاسع منه، إسبانيا في 16 منه، بلجيكا في 30 منه، وإيطاليا في السادس من أيلول/سبتمبر.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبطولة تشايس كاري "بينما نتوقع أن ينطلق الموسم من دون مشجعين في سباقاتنا، نأمل أن يتيح لنا الوضع خلال الأشهر المقبلة بالترحيب بهم مجدداً عندما يصبح القيام بذلك آمنا".

وأضاف "لكننا نعلم أن عودة الفورمولا 1 ستشكل دفعاً لمشجعي الرياضة حول العالم".

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة 2020 على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية، قبل ان يتم إلغاء السباق بسبب "كوفيد-19". ولاقت السباقات العشرة الأولى التي كانت مقررة في جدول البطولة، مصير الإلغاء أو التأجيل الى موعد غير محدد.

وستكون عودة بطولة العالم بارقة أمل للفرق العشرة المشاركة، والتي اضطر بعضها مؤخراً لاتخاذ إجراءات تقشف مالي في ظل توقف الإيرادات. كما دفعت آثار "كوفيد-19" الى اتخاذ الفرق قرار خفض سقف موازناتها للأعوام المقبلة، وتأجيل اعتماد تعديلات واسعة على السيارات والمحركات.

ويأمل منظمو البطولة ومجموعة "ليبرتي ميديا" المالكة لحقوقها، في إنقاذ ما تيسّر من الموسم. وبعدما كان مقرراً أن تكون بطولة 2020 الأطول مع 22 جائزة كبرى، أقر المنظمون بأن المقاربة الواقعية تفترض التخطيط لإقامة ما بين 15 و18 سباقاً فقط.

وسارع سائقون للتعبير عن توقهم لانطلاق الموسم. وكتب الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول عبر حسابه على "تويتر"، "أعد الأيام لانطلاق موسم الفورمولا 1 لعام 2020. يتبقى 33 يوماً فقط للسباق الأول".



خمسة إجراءات أساسية



وكان من المقرر ان تكون بطولة الموسم الحالي الأطول من حيث عدد السباقات (22). لكن التخبط الذي أصاب الجدول بسبب فيروس كورونا، سيدفع الى اختصارها بالتأكيد.

ويأمل المنظمون في إقامة ما بين 15 و18 سباقاً، مع إقامة سباقين متتاليين على الحلبة ذاتها، أو البحث في إقامة سباقات على حلبات غير مدرجة على الجدول الأساسي.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الدولي لرياضة السيارات (فيا) "بسبب سلاسة الوضع في الوقت الحالي في ما يتعلق بوباء +كوفيد-19+ على الصعيد العالمي، سيتم الكشف رسمياً عن الجدول الجديد مع الأمل بإقامة من 15 الى 18 سباقاً من الآن وحتى نهاية الموسم في كانون الأول/ديسمبر".

وأورد بيان عن الاتحاد الدولي وسلطات الفورمولا 1 إلى أنه "كما تمت الاشارة إليه في وقت سابق، من المقرر في الوقت الحالي أن تقام السباقات الأولى من دون جمهور" لأسباب صحية، وأعربا عن أملهما في عودة مشجعي الفئة الأولى "عندما يكون ذلك ممكناً وسط ظروف آمنة بالكامل".

ووضعت سلطات البطولة سلسلة من خمسة إجراءات أساسية سيتم تطبيقها على هامش السباقات للحؤول دون انتقال عدوى الوباء، أهمها: إجراء فحوص دورية لكشف "كوفيد-19" على كل المشاركين، إقامة السباقات من دون جمهور لاسيما في المراحل الأولى، تخفيض "كبير" في عدد أفراد الفرق الذين ينتقلون من بلد إلى آخر، السفر بشكل "معزول" عن الآخرين لاسيما من خلال استخدام رحلات جوية خاصة، واعتماد قواعد التباعد الاجتماعي.