وكانت جائزة أذربيجان التي تقام في شوارع باكو، مقررة في السابع من حزيران/يونيو المقبل، وأن تكون المرحلة الثامنة من بطولة 2020. وحتى ما قبل إعلان التأجيل الإثنين،

كان السباق أول الجوائز الكبرى التي ما تزال مدرجة على جدول البطولة، بعد إعلان إلغاء سباقي أستراليا (الافتتاحي للموسم) وموناكو، وإرجاء جوائز البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا، بسبب وباء "كوفيد-19".

وأوضح منظمو جائزة أذربيجان الكبرى التي تقام في باكو، ان الإرجاء "يأتي كنتيجة مباشرة لوباء +كوفيد-19+ المتواصل عالميا، واستند بالكامل الى توجيهات خبراء وفرتها لنا السلطات المعنية".

وأشار منظمو السباق إلى أن "الهمّ الأول خلال هذه المرحلة (التقييم) كان صحة وسلامة شعب أذربيجان إضافة إلى كل مشجعي الفورمولا وان الزائرين والفرق الفنية والمشاركين في بطولة العالم".

وحتى الآن، يبقى السباق الأول المدرج على الموقع الالكتروني للبطولة، جائزة كندا الكبرى المقررة على حلبة جيل فيلنوف في 14 حزيران/يونيو.