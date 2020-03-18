وكان من المقرر أن يبدأ موسم 2020 لبطولة العالم للفئة الأولى نهاية الأسبوع الماضي بجائزة أستراليا المفتوحة على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن. لكن المخاوف العالمية من تفشي فيروس "كوفيد-19" وانسحاب فريق ماكلارين بعد ثبوت إصابة أحد أفراده، دفع إلى إلغاء السباق الأسترالي، ولاحقاً إرجاء جائزتي البحرين وفيتنام.

وانضم السباقان الأخيران إلى جائزة الصين التي كان قد تم الإعلان عن إرجائها سابقاً بعد ظهور الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان، ما أرجأ عملياً انطلاق الموسم من آذار/مارس إلى أيار/مايو.

وفي بيان الأربعاء، أكد المنظمون ان "فترة الإجازة الصيفية تم تقديمها وإطالة مدتها في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد"، موضحين أن هذه الفترة "التي عادة ما تكون لأسبوعين في آب/أغسطس (...) نقلت إلى آذار/مارس ونيسان/أبريل".

وباتت فترة الإجازة التي يمنع فيها على الفرق إجراء أي اختبارات، 21 يوماً بدلاً من أسبوعين. ومن المفترض أن يجمّد ذلك عمل الفرق في هذه الفترة في ظل القيود العالمية المفروضة للحد من تفشي الوباء واضطرار بعضها لفرض حجر صحي كامل على أفرادها، ويسمح في الوقت عينه بإعادة جدولة سباقات مؤجلة ونقل موعدها الى الصيف.

ولا تزال جائزة هولندا الكبرى، المرحلة الخامسة من البطولة، مدرجة في الثالث من أيار/مايو على الموقع الالكتروني للفورمولا وان، ويرجح أن تكون هي السباق الأول للموسم بعد التعديلات التي فرضها "كوفيد-19".

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا الجدول سيبقى على حاله، لاسيما بعد تأكيد منظمي جائزة هولندا وإسبانيا (10 أيار/مايو) إنهم على تواصل مع منظمي البطولة والاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، بشأن موعد السباقين.

وفرض فيروس كورونا شللاً شبه كامل على مختلف الأحداث الرياضية العالمية، ودفع إلى إلغاء أو إرجاء غالبيتها، أقله في الفترة الحالية.





