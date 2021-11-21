استعراض كروي بين سفراء المونديال ونجوم الفورمولا وان من قبل beIN SPORTS November 21, 2021 14:02 1:14 دقيقة على هامش جائزة قطر الكبرى للفورمولا وان، نظمّت اللّجنة المنظمّة للبطولة استعراضا كرويّا بين سفراء كأس العالم FIFA قطر 2022™ وسائقي الفورمولا وان، المشاركين في السّباق. تقارير إخبارية فورمولا 1 -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة استعراض كروي بين سفراء المونديال ونجوم الفورمولا 1 3:38 دقيقة أهم ردود الأفعال عقب إقالة سولشار من تدريب يونايتد 0:37 دقيقة بعد عام من الآن..ضربة البداية 2:46 دقيقة تغطية استثنائية تنطلق قبل عام على بداية المونديال 3:20 دقيقة مانشستر سيتي ينشد فوزه الثامن من بوابة إيفرتون 0:48 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن رسمياً إقالة مدربه سولشار 0:33 دقيقة أتليتيكو باراناينسي يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا 2:03 دقيقة تشافي راضٍ عن أداء ونتيجة برشلونة أمام إسبانيول 4:54 دقيقة برشلونة تشافي يجتاز اختباره الأول 3:35 دقيقة أتلتيكو مدريد ينتزع فوزاً بشق الأنفس